Петербург продолжает лидировать в списке городов с высоким показателем заболеваемости COVID-19

Как сообщают официальные источники, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 20 136 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерло 72 человека. При этом показатели в Северной столице гораздо выше, чем в Москве. Там выявили 14 336 новых заболеваний, но смертей — 85.
Отметим, что ранее глава Комздрава Смольного Дмитрий Лисовец заверил горожан, что пик заболеваемости пройден. Он заявил о снижении цифр: если два дня назад под наблюдением было 297 000 пациентов, то сейчас их 287 000.
"Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен", — заявил Лисовец.
Однако ситуация все еще остается тяжелой. С начала января специалисты фиксируют около 20 000 случаев. Небольшое снижение наблюдается лишь последние 3 дня.
Примечательно, что в администрации Беглова отметили положительную динамику вслед за Москвой. При этом в столице количество новых случаев заражения уменьшается в течение десяти дней. Вспышку зафиксировали только с 10 февраля, но это скорее объясняется переходом на новую систему учета заболевших.
Напомним, на данный момент в Северной столице наблюдается медицинский коллапс. Врачи не могут своевременно оказать помощь всем заболевшим, нет необходимого количества аппаратов КТ. Ситуацию усугубляет и отсутствие бесплатных тестов. Так медработники смогли бы выявить болезнь раньше и снизить риск осложнений.
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