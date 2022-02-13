Петербург продолжает лидировать в списке городов с высоким показателем заболеваемости COVID-19

Как сообщают официальные источники, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 20 136 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерло 72 человека. При этом показатели в Северной столице гораздо выше, чем в Москве. Там выявили 14 336 новых заболеваний, но смертей — 85.

Отметим, что ранее глава Комздрава Смольного Дмитрий Лисовец заверил горожан, что пик заболеваемости пройден. Он заявил о снижении цифр: если два дня назад под наблюдением было 297 000 пациентов, то сейчас их 287 000.

"Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен", — заявил Лисовец.

Однако ситуация все еще остается тяжелой. С начала января специалисты фиксируют около 20 000 случаев. Небольшое снижение наблюдается лишь последние 3 дня.

Примечательно, что в администрации Беглова отметили положительную динамику вслед за Москвой. При этом в столице количество новых случаев заражения уменьшается в течение десяти дней. Вспышку зафиксировали только с 10 февраля, но это скорее объясняется переходом на новую систему учета заболевших.

Напомним, на данный момент в Северной столице наблюдается медицинский коллапс. Врачи не могут своевременно оказать помощь всем заболевшим, нет необходимого количества аппаратов КТ. Ситуацию усугубляет и отсутствие бесплатных тестов. Так медработники смогли бы выявить болезнь раньше и снизить риск осложнений.