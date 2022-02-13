Политолог Смольного: Белов провалил внутреннюю политику в Петербурге

Рейтинг губернатора Петербурга Александра Беглова упал до критических значений на фоне затянувшегося коммунального коллапса. Об этом сообщил политолог Петр Быстров.

В интервью изданию "Regcomment.ru" активно сотрудничающий со Смольным эксперт указал на абсолютную некомпетентность пресс-службы города и губернатора.

"Рейтинг Беглова среди жителей Санкт-Петербурга до этого был невысоким, а сейчас, конечно, еще больше упал. Вряд ли он сможет когда-либо стать популярным губернатором в силу абсолютной некомпетентности людей, которые отвечают за информационную политику в городе", — считает Быстров.

Со слов политолога, в городской администрации провалили медийную повестку и работу по внутренней политике. Скандальная ситуация вокруг неубранного в Петербурге снега, которая наблюдается последние полтора месяца, также говорит о том, что люди, которые отвечают за консалтинговое сопровождение, находятся не на своем месте.