Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.02.2022 : 74,9867
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.02.2022 : 85,3574
Политолог Смольного: Белов провалил внутреннюю политику в Петербурге
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:37

Политолог Смольного: Белов провалил внутреннюю политику в Петербурге

Рейтинг губернатора Петербурга Александра Беглова упал до критических значений на фоне затянувшегося коммунального коллапса. Об этом сообщил политолог Петр Быстров.

В интервью изданию "Regcomment.ru" активно сотрудничающий со Смольным эксперт указал на абсолютную некомпетентность пресс-службы города и губернатора.

"Рейтинг Беглова среди жителей Санкт-Петербурга до этого был невысоким, а сейчас, конечно, еще больше упал. Вряд ли он сможет когда-либо стать популярным губернатором в силу абсолютной некомпетентности людей, которые отвечают за информационную политику в городе", — считает Быстров.

Со слов политолога, в городской администрации провалили медийную повестку и работу по внутренней политике. Скандальная ситуация вокруг неубранного в Петербурге снега, которая наблюдается последние полтора месяца, также говорит о том, что люди, которые отвечают за консалтинговое сопровождение, находятся не на своем месте.

Мир

Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор

Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор

Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Читать полностью

"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти

Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.

Читать полностью

Общество

В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание

В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание

Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.

Читать полностью
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей

Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей

Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.

Читать полностью

Новости