Политолог Соловей озадачен неспособностью Беглова организовать чистку улиц от снега

Губернатор Петербурга Александр Беглов уже больше двух месяцев не может организовать эффективную уборку снега. За это градоначальник получил порцию критики от политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья.

Он отметил, что у жителей Северной столицы есть возможность оказать влияние на главу города и привлечь его внимание к проблеме с уборкой снега.

"Надо критиковать, высказываться, использовать социальные сети, пикеты, жалобы. Есть горячая линия, пишите на горячую линию, жалуйтесь. Чем больше шума, тем лучше. Это единственный способ привлечь внимание", — объяснил эксперт.

Соловей также назвал нынешнюю деятельность градоначальника "образцом неудачного менеджмента" и посоветовал ему набрать в команду хороших управленцев. Только в таком случае, по его мнению, у Беглова появится шанс сохранить свой пост.

Пока же шансы невелики, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного администрацией ТГ-канала "True Питер" среди подписчиков. Согласно ему, лишь 2% избирателей намерены отдать свой голос за Беглова.