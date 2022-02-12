Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.02.2022 : 74,9867
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.02.2022 : 85,3574
Политолог Соловей озадачен неспособностью Беглова организовать чистку улиц от снега
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:49

Политолог Соловей озадачен неспособностью Беглова организовать чистку улиц от снега

Губернатор Петербурга Александр Беглов уже больше двух месяцев не может организовать эффективную уборку снега. За это градоначальник получил порцию критики от политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья.

Он отметил, что у жителей Северной столицы есть возможность оказать влияние на главу города и привлечь его внимание к проблеме с уборкой снега.

"Надо критиковать, высказываться, использовать социальные сети, пикеты, жалобы. Есть горячая линия, пишите на горячую линию, жалуйтесь. Чем больше шума, тем лучше. Это единственный способ привлечь внимание", — объяснил эксперт.

Соловей также назвал нынешнюю деятельность градоначальника "образцом неудачного менеджмента" и посоветовал ему набрать в команду хороших управленцев. Только в таком случае, по его мнению, у Беглова появится шанс сохранить свой пост.

Пока же шансы невелики, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного администрацией ТГ-канала "True Питер" среди подписчиков. Согласно ему, лишь 2% избирателей намерены отдать свой голос за Беглова.

Мир

Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор

Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор

Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Читать полностью

"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти

Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.

Читать полностью

Общество

В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание

В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание

Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.

Читать полностью
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей

Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей

Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.

Читать полностью

Новости