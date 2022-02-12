Заигрывание Беглова с азербайджанской диаспорой может привести к росту криминала в Петербурге

Политолог и журналист Андрей Рост предрек увеличение числа "серых" схем в Петербурге, из-за политики губернатора Александра Беглова, нацеленной на сближение с азербайджанской диаспорой. По мнению эксперта, такими темпами Северная столица скоро превратиться в "Баку-на-Неве".

Политика властей Петербурга последнее время часто направлена на то, чтобы показать значимость азербайджанской диаспоры в городе. Например, не так давно губернатор Беглов сделал щедрый жест в их сторону: Смольный подписал постановление об установке памятника азербайджанцам, учувствовавших в снятии блокады Ленинграда. При этом другие братские народы, освобождавшие город, такой чести не удостоились.

Экспет Рост считает, что подобные укрепления связей с азербайджанской диаспорой не пройдет бесследно для Северной столицы. В скором времени, если Смольный не сменит курс, то число коррупционных схем в городе на Неве заметно возрастет.

"Представители азербайджанской диаспоры могут работать по закону, но скорее всего просто не захотят. Для них Петербург — это своеобразная бизнес площадка, на которую они пришли максимально выгодно заработать для себя. А значит будут и "серые" схемы ведения бизнеса и криминал. Достаточно посмотреть, что твориться на рынках города, чтобы понять, что там законом особенно и не пахло", — заявил политолог.

Кроме того, увеличение влияния азербайджанцев приведет и к росту криминала. Таким образом, Санкт-Петербург фактически не получает пользы от сотрудничества с диаспорой. Однако губернатор города Александр Беглов продолжает курс политики, нацеленной на сближение.