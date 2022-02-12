Команда Беглова провалила кампанию по формированию 100% коллективного иммунитета в Петербурге

В Петербурге уровень коллективного иммунитета снизился до 85,8%. К этому привела провальная кампания Смольного по вакцинации населения, считают эксперты.
Специалисты отметили, что такая тенденция коллективного иммунитета связана со снижением уровня антител у привитых и переболевших более полугода назад. При этом администрация губернатора Александра Беглова не в состоянии заинтересовать жителей в необходимости привиться повторно.
В Петербурге, помимо прочего, снижаются показатели и первичной вакцинации. Горожане не вдохновились примером градоначальника, который привился уже несколько раз. На сегодняшний день в городе вакцинировались около 3 миллионов человек, что меньше половины населения, если учитывать незарегистрированных граждан.
Сам Беглов признал, что число суточных вакцинаций в Петербурге снизилось. Еще хуже дела обстоят с подростками. Чтобы привить всех несовершеннолетних, потребуется не один десяток лет.
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