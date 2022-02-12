Власти Петербурга пытаются сохранить репутацию за счет отмены бесполезных ковид-ограничений

С понедельника, 14 февраля, оказавшиеся бесполезными "детские" антиковидные ограничения Смольного перестанут действовать. Ученики 7-11 классов, помимо школьных занятий, вновь смогут посещать общественные места, кружки и секции.

Примечательно, что эти и другие меры администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не улучшили эпидемиологическую ситуацию в городе. Статистика продолжает демонстрировать тревожный рост: количество заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге уже превышает показатели Москвы, в которой проживает в два раза больше людей.

Эксперты отмечают, что "детский локдаун" отменен в том числе по той причине, что чиновники Смольного попросту не могут образом проконтролировать соблюдение ограничений. Так, в Telegram-канале "Аварийный Петербург" пользователи поделились фото, на которых можно заметить несовершеннолетних петербуржцев в очереди на фуд-корте в торговом центре. Как сообщают администраторы канала, заказать в этом месте еду можно даже без QR-кода. Халатное отношение администрации города к подобной ситуации не позволяет замедлить распространение COVID-19.

Отметим, что Смольный в принципе не может организовать контроль за исполнением антиковирусных ограничений. Например, в общественном транспорте по-прежнему никто не следит за соблюдением масочного режима.

"Детские" ограничения раскритиковали еще до того, как администрация Беглова их ввела, поскольку большинство посчитало из нелогичными. Несовершеннолетним запрещено посещать заведения общепита, однако разрешено использовать общественный транспорт. Вдобавок, ученики 1-6 классов продолжали ходить в школу, где легко можно заразиться коронавирусом. На дистанционное обучение перевели только 7-11 классы. Такая мера вызвала удивление даже у лояльных Смольному горожан.

Не исключено, что администрация Александра Беглова отменила ограничения, чтобы хоть как-то "сохранить лицо" в ситуации потери доверия со стороны граждан.

Отметим, "детские" меры Смольного уже серьезно ударили по выручке направленного на семейный отдых бизнеса. Как сообщают эксперты, предприниматели потеряли до 50% прибыли. При этом некоторые бизнесмены полностью лишились дохода и были вынуждены закрыться.