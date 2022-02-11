Смольный не спешит выплачивать врачам ковидные надбавки несмотря на увеличение количества больных

Власти напоказ благодарят врачей за тяжёлую работу и задерживают им выплаты.

В Северной столице мед. сотрудники не получают надбавки за работу в тяжёлых условиях во время пандемии. Как сообщает "Фонтанка.Ру" в Комитете по социальной политике оправдываются тем, что нужное постановление зависло на согласовании.

11 февраля врачи Покровской больницы пожаловались, что, несмотря на работу на износ выплат они не получают. Федеральные поступают без задержек, а вот городские — нет.

"Нам снова задерживают выплаты. За декабрь и январь еще на заплатили. Выплаты по постановлению 69 от 16.02.2021 губернатора СПб. Комитет по социальной политике говорит, что якобы финансирования нет. Комитет финансов с одного телефона на другой переключают, а толку чуть", - рассказали медики.

Самое удивительное, что Комитет по социальной политике сообщил, что само постановление по выплатам ещё на согласовании. А это говорит о безответственности властей. Именно из-за них врачи не получают выплаты.

Зато Беглов не забывает похвастаться на медицинской тематике. Проводит якобы внезапные проверки, посещает больных и благодарит медиков за их работу. Между тем врачи рассказывали о том, что их заставляли увольняться по собственному из-за нежелания платить им выплаты за работу в ковид отделениях.