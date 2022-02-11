Новая концепция НЭО по вывозу отходов не способна решить мусорный коллапс

Компания "Невский экологический оператор" опубликовала "Единую концепцию по обращению с ТКО на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Однако эксперты раскритиковали документ из-за содержания недостоверных данных.

По словам аналитиков издания "Коммерсантъ", в глаза сразу бросается, что проект составлялся "впопыхах", чтобы изобразить "бурную деятельность" Смольного. Однако концепция предусматривает синхронизацию мусорной и транспортной системы. При этом совершенно не понятна логистическая схема, так как новый проект в настоящий момент не запущен. Следовательно, опубликованный документ подтверждает неспособность НЭО решить мусорный коллапс в Петербурге, отмечают эксперты.

Кроме этого, городской комитет по природопользованию отметил, что информация в концепции датирована третьим кварталом 2021 года и совершенно неактуальна.

Это в очередной раз доказывает неспособность администрации губернатора Александра Беглова наладить работу специальных служб и решить проблему с отходами в Северной столице.