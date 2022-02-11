Транспортный коллапс в Петербурге: бодрые отчеты Смольного и отсутствие дорог в районах с плотной застройкой

Профильные комитеты, ответственные за ремонт и строительство дорог, закрывают глаза на транспортный коллапс в районах Северной столицы, где фиксируется плотная застройка. Во многих из них люди годами ждут обещанные комфортные проезды годами.
Русановская находится в Невском районе. Первые жители заехали в расположенные здесь дома почти 10 лет назад. Однако за столько лет проживания горожане так и не узнали, что значит хорошая дорога, поскольку на Русановской улице она покрыта бесчисленными ямами и неровностями.
При этом Смольный не спешит вносить улицу в перечень дорог, нуждающихся в капитальном ремонте. Дорогу включат в список после проектирования. ООО "ГеоКад" начал заниматься им с 2017 года, однако работы по-прежнему не завершены. Тем временем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в курсе ситуации из-за многочисленных жалоб на его имя от местных жителей. Однако обстановка не меняется.
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.