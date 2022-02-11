Транспортный коллапс в Петербурге: бодрые отчеты Смольного и отсутствие дорог в районах с плотной застройкой

Профильные комитеты, ответственные за ремонт и строительство дорог, закрывают глаза на транспортный коллапс в районах Северной столицы, где фиксируется плотная застройка. Во многих из них люди годами ждут обещанные комфортные проезды годами.

Русановская находится в Невском районе. Первые жители заехали в расположенные здесь дома почти 10 лет назад. Однако за столько лет проживания горожане так и не узнали, что значит хорошая дорога, поскольку на Русановской улице она покрыта бесчисленными ямами и неровностями.

При этом Смольный не спешит вносить улицу в перечень дорог, нуждающихся в капитальном ремонте. Дорогу включат в список после проектирования. ООО "ГеоКад" начал заниматься им с 2017 года, однако работы по-прежнему не завершены. Тем временем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в курсе ситуации из-за многочисленных жалоб на его имя от местных жителей. Однако обстановка не меняется.