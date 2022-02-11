Политолог Соловей допустил скорую отставку губернатора Петербурга Беглова

Причину нервного состояния губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова объяснил политический аналитик Валерий Соловей. Он допустил скорую отставку градоначальника.

Жители Санкт-Петербурга дали понять губернатору, что из-за множества проблем в городе, он может потерять свой пост. Политический аналитик уверен, что нервное состояние губернатора связано с этой угрозой.

"Нервическое состояние губернатора вызвано тем, что над ним нависла угроза отставки, ему об этом дали ясно понять. Беглова есть за что критиковать, ему дали понять, что он может потерять эту должность. Его перспективы неясны", — объяснил политолог в разговоре с Peterburg News.

Петербуржцы с начала зимы жалуются на неубранные от снега и наледи улицы города. Кроме того, после запуска мусорной реформы, Северная столица погрязла в отходах. Также нагрузку испытывает система здравоохранения, а в поликлиниках стоят огромные очереди на фоне распространения омикрон-штамма.