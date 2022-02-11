Машина скорой помощи не могла выехать из-за снежного коллапса на улице Каховского

"Снежная мафия" сделала очередной вклад в коллапсирующую систему здравоохранения Санкт-Петербурга. Машина скорой помощи не смогла самостоятельно выехать из сугроба.
Инцидент произошел на улице Каховского 8. По словам местных жителей, карета скорой помощи не смогла выехать из-за снежного коллапса. Проезжающим мимо водителям пришлось толкать автомобиль в течение 15 минут. Горожане рассказали, что на улице только один раз за всю зиму чистили снег.
Петербуржцы с начала холодного сезона жалуются на некачественную и несвоевременную уборку снега в городе. При этом администрация губернатора Александра Беглова более чем за два месяца так и не смогла организовать работу коммунальщиков.
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