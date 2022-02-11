Петербуржцы в шутку назвали себя занимающейся дискредитацией власти "ОПГ"

С начала зимы в Санкт-Петербурге продолжается системный кризис коммунальных служб. Администрация губернатора Александра Беглова так и не смогла организовать работу коммунальщиков по ликвидации последствий снегопадов.
Ситуация в коммунальной сфере Северной столицы ещё больше ухудшилась после провального старта "мусорной реформы", что привело к коллапсу с вывозом отходов из города. Накопившиеся проблемы стали поводом для жесткой критики губернатора Беглова петербуржцами.
Пытаясь оправдаться, петербургский градоначальник 20 января на встрече с деятелями культуры заявил, что вал критики действий городских властей спровоцирован. Якобы некие богатые, влиятельные люди могли налом проплачивать определенные вещи.
То есть, по мнению губернатора, критика в его адрес полностью необоснованная и инспирирована некими "полукриминальными структурами".
"Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно", — заявил Беглов.
Данное заявление губернатора вызвало иронию у многих петербуржцев. Авторы ТГ-канала "Бандитский Петербург" заявили, что, судя по высказываниям Беглова, под носом у правоохранительных органов образовалась крупнейшая в истории Петербурга ОПГ. В ее составе — миллионы жителей Северной столицы. Цель группировки — дискредитация действий городских властей.
"Именно в последние пару лет в Петербурге хаотично образовалась ОПГ, в составе которой находится 5,5 млн человек. Она занимается дискредитацией, распространением заведомо ложной информации, а также клеветой. В ход идет буквально все — интернет, СМИ, сарафанное радио. Незаконная деятельность ведется буквально по всей территории города. Закон нарушается в общественных местах, на работе, в местах проживания, даже в учреждениях закрытого типа. Жертвой "самой отмороженной ОПГ" является власть, а именно губернатор Петербурга Александр Беглов", — в шутку пишут авторы Телеграм-канала "Бандитский Петербург".
Как видно, правоохранители не спешат заниматься этой ОПГ, поэтому губернатор Александр Беглов вынужден в одиночку противостоять организованной травле и бороться с "проплаченной дискредитацией власти". Тем временем его рейтинг достиг рекордно низкого показателя в 16%.
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