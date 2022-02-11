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Программа Беглова по освещению и благоустройству парков провалилась
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  • Опубликована сегодня в 0:57

Программа Беглова по освещению и благоустройству парков провалилась

Петербуржцы массово жалуются на проблемы с освещением парков в Северной столице, из-за чего уровень криминала во районах города активно растет.

Ожидать начала работ по проведению освещения во многие парки Петербурга в 2022 году не стоит, поскольку только четыре из 18 парков были профинансированы в 2021 году, хотя средства на них уже были заложены в адресную-инвестиционную программу (АИП) комитета по энергетике и инженерному обеспечению в отрасли "Коммунальное хозяйство". Многие парки и вовсе не включены в АИП.

Так, например, в полной темноте остаются Красносельский и Кировский районы, жители которых жаловались на такие криминогенные происшествия, как грабежи, изнасилования, убийства. Кроме того, петербуржцы остро нуждаются в установке камер видеонаблюдения, особенно, в Полежаевском парке, площадь которого составляет 156 гектаров.

Напомним, что губернатор Александр Беглов еще в феврале 2020 года дал распоряжение по благоустройству и освещению парков до конца 2021 года. Однако, как можно заметить, никаких значительных изменений с тех пор не произошло.

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