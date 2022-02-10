Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей

Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей. Причиной этого стал демпинг компаний "База "Мария" и "Калина" (бывшая "БЗУ") на торгах. По данным комитета по госзаказу, стоимость нескольких контрактов оказалась занижена на 70%.

При этом родители школьников нельготных категорий будут платить за питание по стандартным тарифам Смольного, где завтрак стоит почти 69 рублей, а обед — 119,5 рублей.

Победителем первого контракта стал комбинат "База "Мария". Компании удалось победить за счет снижения начальной стоимости на 30%, то есть с 107,6 млн до 74,2 млн рублей. При этом эксперты, общественники и представители Управления соцпитания (УСП) не раз говорили, что при демпинге более чем на 15% предприятия уже работают себе в ущерб.

Комбинат "База "Мария", как и компания "БЗУ "Северное", принадлежит семье Владимира Дардыкина. Сам он ранее работал в Смольном и в администрации Выборгского района.

По данным ФАС, "База "Мария" была участником картельного сговора с предприятиями "Фирма Флоридан" и "Лимак-Нева". Комбинаты создавали видимость конкуренции на торгах в Выборгском районе, распределяя между собой контракты на поставку питания в школы.

Несмотря на низкие качественные показатели, второй контракт получила компания "Калина", ранее называвшаяся "БЗУ". Стоимость тендера была снижена на 70% — с 104,2 млн до 31,2 млн рублей. Из-за этого ученики школ №62, №110, №120, №135, №605 и гимназии №61 будут получать дешевые завтраки и обеды.

Если "Калина" не сможет реализовать свои обязательства по контракту, он перейдет к компании, занявшей второе место. Ею является снизившая начальную стоимость на 48% "База "Мария".

Предпосылки потери "Калиной" контракта уже имеются. В марте прошлого года 25 школ Тосненского района Ленобласти прекратили сотрудничество с комбинатом. Такое требование выдвинула прокуратура.

Только за 2021 год предприятие получило 26 исков почти на 25 млн рублей. Причинами стали долги по аренде помещений, неоплаты продуктов и многие другие. Трижды подавались заявления о признании комбината банкротом.

Пожаловались на компанию и сотрудники некоторых школьных столовых. Многие прекратили работать с "Калиной" из-за невыплаты зарплат.

О проблемах в сфере соцпитания говорил бывший глава УСП Алексей Барабанщиков. Он критиковал не только прибегавших к демпингу частных поставщиков, но и связанных с картелями районных чиновников. Также Барабанщиков обвинял Смольный, где игнорировали многочисленные нарушения, связанные со школьным питанием.

Вскоре после этих заявлений чиновника уволили и задержали. СМИ не исключают, что отношение к этому имеет близкий друг губернатора Александра Беглова Александр Захватов. Его невестка ранее работала в "Фирме Флоридан", которая также пыталась получить тендеры на поставки питания в школы Выборгского района.