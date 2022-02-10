Петербуржцы продолжают сами очищать свой город от снега и льда

Жители Петербурга продолжают своими силами очищать город от льда и снега. Так, жильцы дома на Малом проспекте Петроградской стороны решили самостоятельно убрать глыбы льда с "козырька" здания при помощи телескопической швабры. Петербуржец со своего балкона сбивал ледяные наросты, пока его жена занималась обеспечением безопасности на подходах к дому. Сама территория очистительных работ была ограждена предупредительной лентой.

Это уже не первый случай, когда жители Петербурга занимаются работой коммунальщиков. Ранее на Муринской дороге в Красногвардейском районе при помощи простой лопаты парковку убирал инвалид-колясочник. А буквально недавно народные активисты вышли на уборку Большого Петровского моста.

Контрастирует с действиями петербуржцев работа представителей коммунальных служб. В Интернете неоднократно появлялись фото и видео с кадрами, демонстрирующими, как рабочие убирают сосульки при помощи молотков на веревках, лопат и даже чугунных утюгов. Все это никак не соответствует технике безопасности и может повредить фасады и лепнину зданий.

Губернатор Беглов еще в прошлом году заявлял о 100% готовности города к зимнему сезону, однако до конца очистить Северную столицу от последствий снежной стихии не могут и по сей день. Одной из причин является нехватка у Смольного специализированной техники и рабочих рук.