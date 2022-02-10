Смольный теряет потенциальных инвесторов из-за провальных концессий

Администрация Санкт-Петербурга время от времени отчитывается об успешных концессионных сделках, заключенных с частными подрядчиками. Но, как показывает практика, практически все из них становятся очередными долгостроями или просто превращаются в "заброшки".





Суть концессий заключается в том, что город вкладывает совсем небольшую сумму в реализацию масштабного проекта. Основную массу финансовых трат берет на себя концессионер. После окончания строительства он получает в пользование сам объект городской инфраструктуры и его прибыль для погашения вложений.

В Петербурге все подобные сделки имеют отрицательный эффект для второй стороны. Нужно вспомнить хотя бы о Боткинской больнице, которую не могут построить уже 15 лет, а единственный корпус получилось доделать аж за 30 млрд рублей. Так и сам инвестор не получит прибыли с этого концессионного заключения. Причин для этого несколько. Во-первых, Боткинская больница — государственное медицинское учреждение. Спектр платных услуг у него достаточно небольшой. Но даже, если бы все они были платные, то на погашение долгов ушли бы десятилетия. Во-вторых, медучреждение, фактически, собирает пожертвования.

Есть и более локальные примеры в пределах исторического центра Петербурга. Компании собирались взяться за реставрацию старых зданий — "Усадьбы Игеля", Дома А. Е. Вяземского и дома №40 на Среднем проспекте — чтобы сделать из них гостиничные комплексы. Инвесторы вложили сотни миллионов рублей и рассчитывали получать прибыль с проектов следующие сорок лет, но этого так и не удалось добиться. Первые два здания сгорели и находятся в чудовищном состоянии. Все потому, что во время суда с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, петербургское правосудие осталось на стороне властей города, а не вкладчика. Последнее здание, кстати, не горело, но выглядит не менее плачевно, чем вышеозначенные.

Подобные провальные концессионные проекты для Санкт-Петербурга не единственные. Также произошло с восстановлением Императорских Конюшен или строительством ЗСД. Но, что больше удивляет, так это информационная политика администрации города. Провальные проекты и попытки найти адекватных инвесторов подаются так, будто это какой-то экономический прорыв. Когда, по факту, дела обстоят с точностью наоборот.