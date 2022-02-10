В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание

Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов. Частные комбинаты часто занижают начальную (максимальную) цену лотов в несколько раз при проведении тендеров. Как следствие, это бьет по качеству обедов в детских учреждениях, но городских чиновников это не волнует.

Так, в Московском районе Петербурга детские сады и школы на протяжении многих лет обслуживала "Столовая №14". К предприятию не возникало нареканий, так как НМЦК оно не занижало, добросовестно подходя к исполнению обязанностей. Однако последние конкурсные процедуры изменили картину. Несколько школ будут обслуживать два поставщика "Северная Столица" и "ТД "Ленинградский". Они серьезно демпингуют, что, безусловно, скажется на качестве завтраков и обедов.

Сходная ситуация сложилась и в Приморском районе Санкт-Петербурга, где в конце прошлого года тендеры на организацию питания в детских садах достались двум комбинатам — "Артису-Детское питание" и "ТД "Ленинградский". Они прибегли к занижению НМЦК от 2% до 26% от начальной стоимости контрактов. Это также далеко не лучшим образом скажется на питании детей.

Подобные прецеденты в Северной столице, увы, не единичны.

На проблему демпинга НМЦК в ходе торгов обращал внимание бывший глава Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексей Барабанщиков, вскрыв многочисленные и разнообразные коррупционные схемы. В одном из интервью он обвинил в нежелании навести порядок на рынке соцпита непосредственно чиновников Смольного и персонально губернатора Петербурга Александра Беглова.

После этого Барабанщиков был задержан и помещен под стражу до 9 марта. Также его уволили с должности. Экспертное сообщество, журналисты и родители уверены, что дело против него возбуждено с подачи Беглова, которому не понравилась неудобная правда о рынке соцпита.