Индийский премьер-министр Нарендра Моди не отрицает участие его страны в саммите G-7 и "прозападной" конференции в Швейцарии.

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии пройдёт конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине. Она состоится под городом Люцерна, но Россия официально не была приглашена на это мероприятие.

"Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и сопутствующих обязательств", — отметил Моди в интервью Amarujala.

Страны, дружественные России, не поддерживают такой подход, при котором игнорируется позиция нашей страны. Однако сегодня представитель Индии, которая скорее является партнёром и союзником РФ, заявил о готовности посетить Швейцарию.

По словам Зеленского, Украина ожидает, что по итогам мероприятия в июне будут предоставлены его стране гарантии энергетической безопасности, включая ядерную.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал организацию конференции в Швейцарии "чепухой".

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