Оттепель привела к массовому падению сосулек с крыш домов Петербурга

Потепление в Санкт-Петербурге вызвало волну обеспокоенности среди местного населения. Проблема заключается в огромных глыбах на крышах домов, которые начинают медленно таять и могут упасть на головы петербуржцев.
Многие горожане делятся фотографиями в соцсетях, предупреждая об опасных местах. Например, на доме №41 Вознесенского проспекта наблюдается скопление ледяных наростов. Такая же ситуация на Малой улице у дома №9 и на улице Детскосельской в Пушкинском районе. А на Леонтьевской улице, во дворе дома №3, огромная сосулька и вовсе расположилась прямо над входом в парадную.
Петербуржцы буквально боятся выходить из дома, опасаясь за свою жизнь. В Северной столице уже фиксировались случаи падения глыб на людей, что приводило к госпитализации. А в начале года упавшая сосулька убила собаку 13-летней девочки.
Люди уже давно жалуются на неспособность команды Беглова решать проблемы. Напомним, Телеграм-канал "True Питер" опубликовал данные опроса, где 98% проголосовавших желают смещения Беглова с поста губернатора.
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