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Беглов обрушился с
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  • Опубликована сегодня в 22:53

Беглов обрушился с "репрессиями" на частных подрядчиков по уборке снега

Серия обысков на десятках жилищно-коммунальных предприятий Санкт-Петербурга прошла на этой неделе. Обыски состоялись из-за некачественной уборки снега и закончились уголовными делами.

Большинство обысков прошло у подрядчиков, которые являются представителями частного бизнеса, несмотря на то, что многие госконтракты принадлежат администрации Петербурга. Все это вызывает обоснованные подозрения. Отмечается, что это не единственный случай внезапной заинтересованности Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, по сути, использует топорные репрессивные методы для захвата самых денежных сфер города. Сейчас ни одна сфера Северной столицы не защищена от репрессии градоначальника.

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