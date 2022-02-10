Активисты из Петербурга пристыдили Беглова за невыполнение обещаний

Участники движения "Молодой Петербург" отреагировали на проблемы старых ливневок в городе и призвали губернатора Александра Беглова решить ситуацию.

Проблема неубранного снега, которую чиновники Смольного не решили за три месяца, буквально вылилась в новое бедствие. После потепления жители города начали массово жаловаться на невозможность нормально передвигаться по залитым водой улицам.

Скопления снега и наледи у ливневок нарушило систему городского водоотведения, и поэтому петербуржцам приходится менять свои маршруты и двигаться в обход огромных озер.

На эту проблему обратили внимание активисты Петербурга и направили обращения в районные администрации, Комитет по благоустройству и лично губернатору Александру Беглову, которого пристыдили за невыполнение своих обещаний.

"Особое удовольствие от прыжков по лужам испытывают мамочки с колясками, пожилые и маломобильные граждане. Самое время звать на помощь Аквамена: свое обещание разобраться с ливневками (как и многие другие), губернатор не выполнил", — отметили участники движения "Молодой Петербург" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, жители Северной столицы ежедневно обращают внимание чиновников Смольного и Беглова на проблемы с уборкой территорий от снега и наледи. В социальных сетях они выкладывают фотографии метровых сугробов, "каши" из грязи и снега, ледяных катков и огромных луж. На все это градоначальник никак не реагирует, очевидно думая, что все вопросы решатся сами собой. Но, как показала ситуация с ливневками, с приходом весны все станет только хуже.