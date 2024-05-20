Операция ЦАХАЛ в Рафахе могла стать причиной того, что Международный уголовный суд (МУС) объявил в розыск премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказал член Совета по правам человека при президенте России Александр Ионов.
По словам Ионова, против операции выступали и американские, и европейские союзники Израиля в виду того, что мировое сообщество сегодня осуждает неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре.
"И, соответственно, израильское командование, как это обычно бывает, приняло для себя выгодное для себя политическое и военное решение, поэтому началась данная операция, которая в классификации сопутствующих потерь привела к достаточно большим жертвам и в целом к гуманитарной катастрофе", — рассказал член СПЧ.
Он добавил, что на тех территориях, в том числе граничащие с Египтом, где идет контроль армией обороны Израиля, до сих пор наблюдается очень сложная гуманитарная обстановка.
"Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе, и, безусловно, все должны на это реагировать", — отметил собеседник NewsInfo.Ru.
Фото: Flickr.com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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