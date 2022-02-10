СМИ сообщили о миллионных тратах пресс-службы Беглова на новости об отсутствии угрозы его отставки

Пресс-служба администрации Петербурга потратила порядка 16 млн рублей на информационную поддержку в социальных сетях и Telegram-каналах тезиса о том, что губернатора города Александра Беглова ни при каких обстоятельствах не отправят в отставку.

Массированные посты о том, что Беглов одерживает победу над петербургскими элитами в лице Ковальчуков и Матвиенко, стартовали 8 февраля и продолжились вплоть до 9-го числа. СМИ в общей сложности насчитали 31 пост. Особенно отличились паблики "Кремлевская прачка" и "Незыгарь.бриф".

Источник сообщил, что сотрудники пресс-службы Смольного по их собственным заявлениям внутри коллектива, потратили на эти меры порядка 16 млн рублей. Политолог Дмитрий Солонников, неоднократно заступающийся за Беглова, принимал активное участие в реализации задач, поставленных перед пресс-службой.

По мнению авторов Telegram-канала "Патифонькин", такая активность пресс-службы вызывает подозрения.

"Если в федеральных каналах появляется несколько очевидно платных публикаций, что Беглов никуда не уйдет и всех обыграл, как минимум это кому-нибудь нужно. Значит, происходят какие-то глубинные процессы, и положение Беглова не такое уж устойчивое. Любопытно, что в писульках Беглову ставится в заслугу успехи в борьбе с пандемией, и это на фоне очень высоких официальных показателей смертности в сравнении с другими регионами", — отметили авторы канала.

Ранее СМИ сообщали, что медийные ресурсы Смольного израсходовали более 200 млн рублей на то, чтобы обелить имидж Беглова в СМИ и социальных сетях. Привлекались даже такие нехарактерные для чиновников Смольного издания, как "Новая газета" и "Росбалт"*.

Функции по защите губернатора Беглова в медийном пространстве в настоящее время выполняет вице-губернатор Ирина Потехина.

*"Росбалт" внесен в реестр иностранных СМИ-иноагентов в России.