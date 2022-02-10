Беглов стремительно теряет рейтинг

Отсутствие надлежащей уборки Петербурга от снега нынешней зимой и провал мусорной реформы стали причиной резкого падения рейтинга губернатора Александра Беглова. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов.

Он подчеркнул, что неспособность градоначальника решать проблемы жилищно-коммунального сектора и противоречивые политические решения Беглова повлияли на его репутацию и рейтинг.

"Сошлись два обстоятельства: снегопады, в результате которых выяснилось, что система уборки города функционирует плохо, и второе — мусорная реформа, которую зачем-то приурочили к 1 января. Как известно в Новый год количество мусора резко возрастает, все в расслабленном состоянии. Эти два обстоятельства привели к тому, что рейтинг начал падать", — убежден политолог.

Светов отметил, что жители Петербурга воочию наблюдали последствия несостоятельности и некомпетентности градоначальника, выходя из дома. Заваленные снегом улицы, по которым невозможно пройти, и замусоренные бытовыми отходами дворы стали наглядным свидетельством "работы" чиновников Смольного и губернатора Беглова.

К тому же вместо того, чтобы достойно принять конструктивную критику, и исправить все недочеты, в администрации была не совсем верная реакция и не очень удачные ответы на возмущение горожан, подчеркнул Светов.

Администрация могла бы честно признать свои ошибки и дать обещание все исправить, но этого не произошло, резюмировал политолог.

Ранее СМИ сообщили о катастрофическом падении рейтинга губернатора Александра Беглова. Он упал до рекордно низких показателей в 16%, это наглядно свидетельствует об отсутствии доверия даже в основных электоральных кругах — среди бюджетников (12%) и пенсионеров (4%).