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Проверки Беглова отвлекают коммунальщиков от реальной уборки снега
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  • Опубликована сегодня в 17:34

Проверки Беглова отвлекают коммунальщиков от реальной уборки снега

Муниципальный депутат Петр Левин назвал бессмысленными визиты губернатора Петербурга Александра Беглова в Пушкинский и Выборгский районы. По его мнению, вылазки градоначальника не повлияли положительно на ситуацию с уборкой снега, а сделали только хуже.

На прошлой неделе, напомним, Беглов посетил Пушкинский и Выборгский районы для проверки качества уборки территории от снега, а также ситуации в поликлиниках. В обоих случаях жители пожаловались губернатору на снежные завалы и очереди в медучреждения, после чего он дал указание решить проблемы в кратчайшие сроки. Однако ничего не изменилось.

"Надо работать нормально, а не ездить по районам и размахивать руками. Мы Беглову платим зарплату не за то, чтобы он ездил по районам. Это не входит в его прямые обязанности. Мы платим за ответственность за город и за качественное руководство службами, за планирование, чтобы никаких эксцессов не возникало" — считает Петр Левин.

Депутат посчитал "бутафорией" показательные проверки, которые только мешают работе. В преддверии визитов губернатора районные чиновники стараются сделать образцово-показательным маршрут его следования. Делается это в ущерб другой работе, уверен Левин.

Ранее о безразличии Беглова к проблемам города заявляла мундеп МО "Правобережное" Светлана Дмитриева, отметившая, что Смольный довел до критического состояния городскую систему здравоохранения.

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