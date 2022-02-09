Губернатор Беглов может быть болен эксплозивной психопатией

Петербургский губернатор Александр Беглов может быть болен эксплозивной психопатией. Это душевное расстройство объяснило бы многие странности градоначальника, уверен психиатр Сергей Нурисламов.
Диагноз Беглову психиатры поставили в ходе анализа его интервью. Так, у политика явно прослеживается агрессия и возбудимость, заявил Нурисламов. Выявленные особенности поведения указывают на эксплозивную психопатию, характеризующую губернатора явно не с лучшей стороны.
"К каким осложнениям этом может привести? К общественно-неполезному поведению, даже вредному" — резюмировал психиатр Нурисламов.
Психолог Сергей Братьев добавил, что Беглов ошибается уже в самых простых вещах, что может свидетельствовать о том, что он уже буквально "на грани". Все это признак значительного повреждения рассудка, резюмировал специалист.
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