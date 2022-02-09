Беглова может сменить на посту губернатора один из его заместителей

Аналитики уже не первый год предрекают, что следующим пост главы Петербурга займет Максим Соколов, но теперь на арене появился новый кандидат в лице Александра Бельского.

Рейтинг нынешнего губернатора Александра Беглова стремительно падает. На это в очередной раз указали данные опроса. Если бы выборы состоялись уже завтра, то за действующего градоначальника проголосовало бы всего 2% жителей города.

В основном такая нелюбовь к Беглову вызвана последними громкими провалами по части уборки Петербурга от снега и мусора. Но нельзя также забывать об искусственном банкротстве "Метростроя", к которому по мнению аналитиков причастен Смольный, и о прочих управленческих ошибках, которые стоили бюджету города миллиардов рублей.

Некоторые политологи начали задаваться вопросом о том, насколько скоро господина Беглова уберут с должности. Есть предположения, что это произойдет раньше срока исхода его губернаторских полномочий. На место Александра Дмитриевича уже начинают перебирать кандидатов. Одной из явных замен считается нынешний вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. В его зону ответственности сейчас входят вопросы инвестиций, транспорта, промышленности и туризма.

Кандидатура вполне очевидна, поскольку именно при нем нашлись средства для строительства Западного Скоростного Диаметра, Лахта-Центра. Также Соколов курировал от лица администрации возведение "Зенит-Арены". А инвестиционные проекты вице-губернатора до сих пор приносят Петербургу прибыль.

Главным конкурентом Максима Соколова неожиданно стал нынешний глава Законодательного Собрания Александр Бельский. Если посмотреть на его политическую биографию, то можно отметить, что он прошел через всю петербургскую политическую иерархию — от мундепа до вице-губернатора, а ныне главы регионального парламента.

Кандидатура Александра Беглова на второй срок даже не рассматривается. Он теряет свои позиции по всем фронтам. Следующему градоначальнику придется постараться, чтобы вдохнуть в Северную Столицу вторую жизнь, или хотя бы попытаться вывести ее из затяжного всестороннего кризиса.