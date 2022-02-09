Суд в Петербурге отказался рассматривать иск горожанина, мотивировав это невозможностью установить личность Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов должен был быть привлечен Куйбышевским судом в качестве третьей стороны по делу о разрушении объекта культурного наследия.
Суд не стал рассматривать иск, поданный к "Духовному управлению мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России" без данных градоначальника Александра Беглова, которые были потребованы от истца.
Обратившийся в Куйбышевский районный суд горожанин пытался добиться от организации наведения порядка в Доме Кожевникова, находящегося на улице Тюшина и являющегося объектом культурного наследия. Однако в инстанции не смогли определить, кто именно сейчас является губернатором города, и потребовали данные Александра Беглова.
Заявитель приложил к новому иску скрины с сайта петербургской администрации и понадеялся, что суд не оставит его новое обращение без внимания. Между тем, исторический центр города продолжает разрушаться, а сам Беглов игнорирует возникшую перед Северной столицей проблему.
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