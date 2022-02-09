Проверки Смольного неожиданно вскрыли факт патронажа Беглова над некоторыми компаниями

Петербургские правоохранители провели обыски в ряде компаний по уголовным делам из-за плохой уборки снега. Инициатором проверок был губернатор Александр Беглов.
После того, как стали известны названия компаний, выяснилось, что проверки вскрыли факт патронажа Беглова над некоторыми из них. Например, АО "Коломяжское". Пресс-служба Смольного активно пиарила эту компанию, когда рассказывала о подготовке к зимнему сезону, пишет "Экспресс газета".
Эксперты высказали мнение, что Александр Беглов "выстрелил" себе в ногу, когда поставил под удар компании, имеющие отношение к городской администрации.
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