Госкомбинаты соцпита Петербурга в очередной раз освобождены от штрафов Роспотребнадзора

Комбинат соцпитания АО "Трапеза" оспорил штраф Роспотребнадзора в суде. 7 февраля состоялось рассмотрение иска пищевика к надзорному ведомству. Представители комбината заверяли, что наложенные на них штрафы не имеют под собой никакого основания. По решению суда штраф был отменен.

Заметим, что это не первый случай, когда суд встает на сторону городского комбината питания. Некоторое время назад суд отменил решение Роспотребнадзора о привлечении к ответственности исполнительного директора "КСП Красносельский". По словам представителей комбината, на них оказывалось сильное давление, в течение 2021 у них было проведено более сотни проверок. Технологи предприятия жаловались на то, что инспекторы ищут нарушения и не могут их найти, но при этом проверки продолжались, из-за чего предприятие на несколько дней приостанавливало свою работу.

Несмотря на то, что РПН регулярно проверяет городские комбинаты, непонятно, почему инспекторы не уделяют внимания частным поставщикам. Недавно журналисты пытались узнать, почему на сайте ФГИС "Единый реестр проверок" уже около полугода не публикуется информация о проверках. Но на этот вопрос им толком никто не ответил.

Ранее с проблемами на рынке соцпита разбирался бывший глава УСП Алексей Барабанщиков, но его деятельность была не угодна некоторым чиновникам, и сейчас он находится под стражей. Барабанщиков обвинил Беглова в нежелании разбираться в беспорядке в сфере школьного питания, на которой уже много лет наживаются частные комбинаты. Есть подозрение, что именно губернатор Беглов посодействовал тому, чтобы бывшего главу УСП задержали, об этом говорит также отсутствие общедоступной информации по данному делу.