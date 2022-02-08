Иван Ургант переложил новости о заснеженном Петербурге на стихи Хармса

Новости из Санкт-Петербурга можно перекладывать на стихи поэта Даниила Хармса, пошутил ведущий программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. В качестве примера шоумен Иван Ургант привел ситуацию с неубранным снегом.

Ургант прокомментировал увольнение педагога петербургской гимназии № 168 за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. При этом директор учебного заведения назвала авторов "врагами народа" и "пособниками фашистов".

Ургант отметил, что любую новость из Санкт-Петербурга переложить на стихи Хармса. В качестве примера он рассказал произведение о заснеженных улицах города.

"А вы знаете, что в "Пе"? А вы знаете, что в "те"? А вы знаете, что "рбу"? Что всю зиму в Петербурге снег никто не убирал. Ну-ну-ну. Врешь-врешь-врешь. Ну недельку, ну другую, ну еще туда-сюда, но чтоб с самого начала. Ну это просто ерунда", — сказал шоумен.

Петербуржцы продолжают жаловаться на некачественную уборку снега. По их мнению, ответственность за это лежит на Смольном во главе с губернатором Александром Бегловым, поскольку власти не могут наладить работу коммунальных служб.