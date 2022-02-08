Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.02.2022 : 75,6806
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.02.2022 : 86,5181
Иван Ургант переложил новости о заснеженном Петербурге на стихи Хармса
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:03

Иван Ургант переложил новости о заснеженном Петербурге на стихи Хармса

Новости из Санкт-Петербурга можно перекладывать на стихи поэта Даниила Хармса, пошутил ведущий программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. В качестве примера шоумен Иван Ургант привел ситуацию с неубранным снегом.

Ургант прокомментировал увольнение педагога петербургской гимназии № 168 за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. При этом директор учебного заведения назвала авторов "врагами народа" и "пособниками фашистов".

Ургант отметил, что любую новость из Санкт-Петербурга переложить на стихи Хармса. В качестве примера он рассказал произведение о заснеженных улицах города.

"А вы знаете, что в "Пе"? А вы знаете, что в "те"? А вы знаете, что "рбу"? Что всю зиму в Петербурге снег никто не убирал. Ну-ну-ну. Врешь-врешь-врешь. Ну недельку, ну другую, ну еще туда-сюда, но чтоб с самого начала. Ну это просто ерунда", — сказал шоумен.

Петербуржцы продолжают жаловаться на некачественную уборку снега. По их мнению, ответственность за это лежит на Смольном во главе с губернатором Александром Бегловым, поскольку власти не могут наладить работу коммунальных служб.

Мир

"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти

Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.

Читать полностью
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью

Общество

Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ

Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ

Попытка Александра Беглова пропиариться на тебе блокады Ленинграда вызвала гнев у жительницы Санкт-Петербурга, дочери блокадницы Любови Клейман.

Читать полностью
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб

Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб

"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба.

Читать полностью

Новости