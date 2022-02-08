Жители Адмиралтейского района ожидают приема у хирурга в огромной очереди

Петербуржцы с новой волной распространения коронавируса столкнулись с трудностью посещений поликлиник. Теперь им приходится толпиться возле зданий медучреждений с утра до вечера.
Фотографии больших очередей возле петербургских поликлиник появились в Telegram-канале "Аварийный Петербург". На кадрах видно, что жители города вынуждены ждать встречи с врачом в толпе людей возле городской поликлиники №27 Адмиралтейского района. Очереди выстраиваются в том числе у кабинета хирурга.
Такая же ситуация наблюдается на Васильевском острове. Горожане толпятся возле поликлиник, чтобы закрыть больничные, так как новая система Смольного под руководством губернатора Александра Беглова работает с перебоем. Закрыть больничный лист удаленно получается не у всех.
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