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Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
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  • Опубликована сегодня в 20:10

Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор

Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Я уже сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорю это совершенно ответственно без всяких задних мыслей. Местные власти на государственном уровне их приглашают, благодарят за проделанную работу и так далее", — сообщил российский лидер.

В Мали прибыли российские инструкторы, которых на Запада принято считать сотрудниками "ЧВК Вагнера". Они отвечают за боеспособность местной армии и обучение военных африканской республики.

Президент РФ отметил, что малийское руководство самостоятельно выбирает себе международных партнеров, в том числе и из России:

"То есть, следуя общей логике, которая применительна к НАТО, к членам Альянса и будущим членам Альянса, если Мали делает такой выбор — работать с нашими компаниями, значит, она имеет на это право. Но хочу подчеркнуть, я сейчас еще кое-что добавлю господину Президенту после пресс-конференции, российское государство не имеет к этому никакого отношения. Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством".

Российский лидер подчеркнул, что в данном случае идет речь о договоренностях руководства африканской страны и российских компаний. Подобная схема взаимодействия исключает участие в ней правительства РФ или каких-либо государственных структур.

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