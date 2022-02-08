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В Петербурге начали массово протекать крыши
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  • Опубликована сегодня в 12:04

В Петербурге начали массово протекать крыши

Жители Петербурга массово жалуются на протекающие крыши домов. На городском портале "Наш Санкт-Петербург" только за день опубликовано около 40 обращений с требованием устранить протечки, которые ведут к порче имущества у жильцов верхних этажей. Всего на данную проблему уже пожаловалось более 2,2 тысячи человек.

При этом сотрудники жилищно-эксплуатационных контор не в состоянии оперативно реагировать на подобные сообщения и устранить проблему в кратчайшие сроки. Например, жительница дома № 73 по улице Черняховского сообщила, что на её жалобу в ЖКС ответили, что на данный момент у них нет свободных специалистов, чтобы заняться данной проблемой.

"Позвонила в ЖКС, там сказали, что протечек сегодня очень много по городу, кровельщики нарасхват", — рассказала женщина.

В Петербурге начали массово протекать крыши. 10467.jpeg

В основном протечки связаны с плохой работой Фонда капитального ремонта, ответственного за контроль и обслуживание крыш, а также коммунальных служб, которые не смогли оперативно убрать снег до наступления оттепели.

К повреждению кровель и фасадов приводит и чистка крыш от снега подручными инструментами, которые часто используют сотрудники УК в своей работе. Например, на Большой Морской улице коммунальщики сбивали сосульки и наледь с кровли при помощи молотка на веревке.

По версии СМИ, к такой ситуации привела неспособность Смольного обеспечить коммунальные службы необходимыми ресурсами для эффективной уборки снега. Кроме того, чисткой снега порой приходится заниматься дворникам, а не специалистам-верхолазам, так как профильные комитеты не смогли устранить дефицит профессиональных кадров в коммунальной сфере. При этом ранее губернатор Петербурга Александр Беглов уверял, что город полностью готов к снегоуборочному сезону.

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