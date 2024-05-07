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Маск и Стивен Кинг предлагают
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:19

Маск и Стивен Кинг предлагают "оригинальный" план окончания украинского конфликта

Очередной "сценарий" окончания конфликта на Украине предложили в США. В запрещенной в России соцсети Х, принадлежащей Илону Маску в виде неоднозначной шутки.

Стивен Кинг получивший прозвище "Король ужасов" написал, что лидеры воюющих стран Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы сойтись в поединке и таким образом закончить конфликт. Сам автор "ужастиков" не скрывает, что он сторонник украинского лидера.

В переписке под этим постом Маск поддержал эту идею.

"Способ решения вопросов путем поединка недооценен", — ответил на это Маск.

Cамому же Маску напомнили про бой с основателем известной и запрещенной в нашей стране соцсети Марком Цукербергом.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации ( Creative Commons Attribution 4.0)

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