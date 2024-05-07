Очередной "сценарий" окончания конфликта на Украине предложили в США. В запрещенной в России соцсети Х, принадлежащей Илону Маску в виде неоднозначной шутки.
Стивен Кинг получивший прозвище "Король ужасов" написал, что лидеры воюющих стран Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы сойтись в поединке и таким образом закончить конфликт. Сам автор "ужастиков" не скрывает, что он сторонник украинского лидера.
В переписке под этим постом Маск поддержал эту идею.
"Способ решения вопросов путем поединка недооценен", — ответил на это Маск.
Cамому же Маску напомнили про бой с основателем известной и запрещенной в нашей стране соцсети Марком Цукербергом.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации ( Creative Commons Attribution 4.0)
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