Смольный в 2018 году запустил программу "холодный чердак" для предотвращения образования наледи на крышах зданий Петербурга. Координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров заявил, что стоит задуматься, почему сосульки до сих пор появляются.

Несмотря на то, что с начала запуска данной программы прошло четыре года, теплоизоляцией были оборудованы только 7 тысяч зданий, тогда как в городе их 13,5 тысячи. При этом качество работ коммунальщиков по оснащению крыш новой технологией оставляет желать лучшего.

Костров отметил, что сосульки до сих пор являются частым явлением на зданиях Петербурга. Он предположил, что причиной краха "холодного чердака" является коррупция Смольного.

"Сосульки — это ужас. Это гиблая ситуация. Непонятно, каким образом проводится эта программа холодного или теплого чердаков, такое ощущение, что программа не реализуется вовсе. На стадии организации работ воруются все эти средства", — подчеркнул активист.

Кроме того, он призвал власти города подготовиться к грядущему похолоданию. Однако есть сомнения, обратят ли внимание на это администрация губернатора Петербурга Александра Беглова, ведь на протяжении всей зимы они не приняли никаких мер для решения проблем уборки снега и наледи в городе.