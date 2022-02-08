Активист Костров призвал задуматься о причинах появления сосулек на крышах домов в Петербурге

Смольный в 2018 году запустил программу "холодный чердак" для предотвращения образования наледи на крышах зданий Петербурга. Координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров заявил, что стоит задуматься, почему сосульки до сих пор появляются.
Несмотря на то, что с начала запуска данной программы прошло четыре года, теплоизоляцией были оборудованы только 7 тысяч зданий, тогда как в городе их 13,5 тысячи. При этом качество работ коммунальщиков по оснащению крыш новой технологией оставляет желать лучшего.
Костров отметил, что сосульки до сих пор являются частым явлением на зданиях Петербурга. Он предположил, что причиной краха "холодного чердака" является коррупция Смольного.
"Сосульки — это ужас. Это гиблая ситуация. Непонятно, каким образом проводится эта программа холодного или теплого чердаков, такое ощущение, что программа не реализуется вовсе. На стадии организации работ воруются все эти средства", — подчеркнул активист.
Кроме того, он призвал власти города подготовиться к грядущему похолоданию. Однако есть сомнения, обратят ли внимание на это администрация губернатора Петербурга Александра Беглова, ведь на протяжении всей зимы они не приняли никаких мер для решения проблем уборки снега и наледи в городе.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу
Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ
Попытка Александра Беглова пропиариться на тебе блокады Ленинграда вызвала гнев у жительницы Санкт-Петербурга, дочери блокадницы Любови Клейман.
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб
"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба.