Мундеп Грудин раскритиковал Беглова за некачественную уборку Петербурга

Депутат муниципального образования "Правобережный" Федор Грудин раскритиковал некачественную снегоуборку в Санкт-Петербурге. Он отметил, что вся ответственность лежит на губернаторе Александре Беглове, который должен контролировать работу коммунальных служб.

"Сейчас у нас потепление, на улице плюсовая температура, каток ледяной, все тает, течет, сосульки падают. У меня у одной знакомой упал снег или лед на машину, пробил стекло у автомобиля, это произошло на улице Чайковского. Сейчас консультирую, как писать обращение, с жилого дома упало", — сообщил мундеп.

На днях в городе резко потеплело. 6 февраля температура за окном поднялась до +1 градуса. В связи с этим образовалась опасная гололедица, а местами снег превратился в месиво и труднопроходимую кашу. В социальных сетях петербуржцы высказывают свои претензии к коммунальщикам.

Грудин недоумевает, зачем Беглов в свое время передал Красноярску снегоплавильные станции, ведь городу и так не хватает техники. Депутат считает, что бездействие Смольного обернулось провалом и станет уроком для губернатора.

"Было понятно, что если два прошлых сезона были легкими, то вряд ли третий подряд будет бесснежным, вот природа и наказала за безалаберность в подготовке", - высказался Грудин.

Ранее "Вечерний Курьер" сообщал о проблемах на дорогах в связи с потеплением. Неубранный снег заледенел, что привело к огромным пробкам и серьезным автомобильным авариям.