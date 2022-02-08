Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.02.2022 : 75,6806
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.02.2022 : 86,5181
Публицист Юрий Голубь обвинил Смольный в гибели и травмировании петербуржцев из-за коммунального коллапса
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:38

Публицист Юрий Голубь обвинил Смольный в гибели и травмировании петербуржцев из-за коммунального коллапса

В последнее время жители Петербурга в прямом смысле слова несут потери от наледи и нерасчищенных улиц. Публицист Юрий Голубь обвинил Смольный в превращения Северной столицы в город смерти.

С первыми днями зимы в Петербурге стало небезопасно выходить на улицу. Местные жители регулярно попадают под наледь, падают из-за скользких дорог и тротуаров. Последний трагичный случай, по сообщениям СМИ, произошел 8 февраля. Так, на этот раз наледь забрала жизнь 29 летнего дворника. Мужчина скончался на месте. Местные жители уже жаловались на коммунальный коллапс в Петербурге, однако местные чиновники разводят руками и продолжают бездействовать.

Публицист Юрий Голубь уверен, что ответственными за гибель петербуржцев будут сотрудники управляющих компаний. При этом виновники трагедии в лице местных чиновников останутся нетронутыми.

"Петербург превращается в город смерти. Возмущения петербуржцев, которые выражаются через открытие письма, ролики и реплики в социальных сетях, легко понять. Ведь горожане всерьез переживают за собственное здоровье, за собственную жизнь. Понятно, что в этом случае, если кто-то и понесет наказание, то это будет сотрудник управляющей компании. Те же, кто допускает подобное в городе, очевидно, не понесут никакой ответственности", — рассказал эксперт.

По мнению Голубя, для чиновников бездействие может негативно отразиться на их политической карьере. В будущем проблема коммунального коллапса вполне может выйти на федеральный уровень.

Мир

"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти

Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.

Читать полностью
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью

Общество

Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ

Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ

Попытка Александра Беглова пропиариться на тебе блокады Ленинграда вызвала гнев у жительницы Санкт-Петербурга, дочери блокадницы Любови Клейман.

Читать полностью
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб

Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб

"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба.

Читать полностью

Новости