Публицист Юрий Голубь обвинил Смольный в гибели и травмировании петербуржцев из-за коммунального коллапса

В последнее время жители Петербурга в прямом смысле слова несут потери от наледи и нерасчищенных улиц. Публицист Юрий Голубь обвинил Смольный в превращения Северной столицы в город смерти.

С первыми днями зимы в Петербурге стало небезопасно выходить на улицу. Местные жители регулярно попадают под наледь, падают из-за скользких дорог и тротуаров. Последний трагичный случай, по сообщениям СМИ, произошел 8 февраля. Так, на этот раз наледь забрала жизнь 29 летнего дворника. Мужчина скончался на месте. Местные жители уже жаловались на коммунальный коллапс в Петербурге, однако местные чиновники разводят руками и продолжают бездействовать.

Публицист Юрий Голубь уверен, что ответственными за гибель петербуржцев будут сотрудники управляющих компаний. При этом виновники трагедии в лице местных чиновников останутся нетронутыми.

"Петербург превращается в город смерти. Возмущения петербуржцев, которые выражаются через открытие письма, ролики и реплики в социальных сетях, легко понять. Ведь горожане всерьез переживают за собственное здоровье, за собственную жизнь. Понятно, что в этом случае, если кто-то и понесет наказание, то это будет сотрудник управляющей компании. Те же, кто допускает подобное в городе, очевидно, не понесут никакой ответственности", — рассказал эксперт.

По мнению Голубя, для чиновников бездействие может негативно отразиться на их политической карьере. В будущем проблема коммунального коллапса вполне может выйти на федеральный уровень.