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Петербургский депутат упрекнул Смольный в неспособности бороться с коронавирусом
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  • Опубликована сегодня в 15:26

Петербургский депутат упрекнул Смольный в неспособности бороться с коронавирусом

Депутат Муниципального образования "Измайловское" Петр Левин рассказал о проблемах системы здравоохранения Петербурга. Он отметил, что из-за нехватки медиков сейчас практически невозможно вызвать врача на дом, а переболевшие горожане не могут открыть и закрыть больничные. Левин подчеркнул, что в Смольном не сделали ничего для стабилизации эпидемиологической ситуации.

"У нас не работают поликлиники, система выписки. Человек переболел, у него отрицательный ПЦР-тест, он не может закрыть больничный, выписаться и пойти на работу, потому что его никто не принимает. По телефонам, которые есть, практически невозможно дозвониться. Это во всем городе такая проблема, во всех районах", — заявил депутат.

Помимо прочего, Левин отметил, что врачи вынуждены трудиться на пределе возможностей, а система здравоохранения не справляется с новой волной коронавируса, поскольку администрация губернатора Александра Беглова почти не занималась ее модернизацией. Смольный и сейчас практически бездействует, возмутился депутат.

"Врачей очень жалко, они на тряпочки уже похожи, они работают в режиме 25 часов в сутки. Эффективность такой работы, конечно, тоже снижается. Да, пандемия, но как-то же можно наладить работу, проработать это", — подытожил мундеп.

В конце прошлой недели, напомним, в Смольном заявили об отсутствии очередей в медучреждениях, в том числе в поликлинике № 60, куда 3 февраля наведался губернатор Беглов. Уже на следующий день горожане поделились фото толпящихся в коридоре людей.

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