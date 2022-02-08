Беглова заметили в шорт-листе самых неэффективных губернаторов

Telegram-канал "АПН — Агентство Новостей Политики" опубликовало список руководителей регионов РФ с самым низким рейтингом. Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался среди них: его электоральная поддержка составила всего 16%. В это число входят работники бюджетных организаций и трудоустроенные граждане старше 45 лет.

"Характерной особенностью является практически полное отсутствие спонтанной поддержки, а ядро лояльного электората составляют зависимые от региональных администраций граждане. При этом их поддержка носит, чаще всего, априорный характер, нередко основана на конформизме и плохо выражается в структуре реальных общественных настроений", — делятся своим мнением аналитики.

Главными претензиями общественности к Беглову является неэффективное решение экономических проблем, а также непоследовательное управление такими сферами, как здравоохранение и коммунальное хозяйство.

Чаще всего недовольство жителей вызывают нерешённые коммунальные проблемы. Провал снегоуборочной кампании говорит о непонимании Смольным принципов управления городом.

Специалисты также говорят и об экономической стагнации региона. Доходы бюджета Петербурга не могут даже сравниться со столичными, поэтому губернатор вынужден просить у московских властей кредиты на поддержание инфраструктуры.



В медийном пространстве часто появляются новости об отсутствии губернатора на рабочем месте, хотя его участие необходимо при решении вопросов внутренней городской политики.

Недовольство работой губернатора привела к тому, что жители создали петицию, в которой призывают проголосовать за отставку Беглова. Катализатором общественного недовольства стал коммунальный коллапс нынешней зимой.