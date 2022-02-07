Беременная петербуженка получила черепно-мозговую травму в результате падения сосульки

Беременная 27-летняя жительница Санкт-Петербурга пострадала из-за некачественной уборки снега и наледи в городе. Инцидент произошел во Фрунзенском районе.

Молодая девушка шла вдоль улицы Белы Куна, когда с крыши торгового центра "Международный" сорвалась ледяная глыба. Осколок упал петербурженке на голову. Отмечается, что 27-летняя горожанка находится на седьмой неделе беременности.

Врачи в травмпункте диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также льдина оставила ссадину на лбу молодой петербурженки. Об этом источник в экстренных службах рассказал изданию "Невские Новости".

Подобные случаи постоянно происходят в Северной столице с начала зимы. Жители опасаются ходить по улицам из-за риска получить травму. При этом администрация губернатора Александра Беглова за несколько месяцев не смогла исправить проблемы с качеством уборки наледи и снега.