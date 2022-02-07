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  • Опубликована сегодня в 22:56

Новая "продленка" Беглова создала дополнительную нагрузку на врачей Петербурга

Введенное губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым продление работы городских поликлиник до 20:00 создаст дополнительную нагрузку на врачей Петербурга. Происходящее может повторить сценарий 2020 года, когда медики стали массово увольняться из-за легшего на их плечи коронавируса.

Учитывая повышенную нагрузку на врачей из-за штамма коронавируса "омикрон", "продленка" Беглова может привести к нехватке врачей-терапевтов и массовым увольнениям среди медперсонала Северной столицы.

В настоящий момент на больничном находятся 280 тыс. жителей Петербурга. Смольный рекомендовал горожанам посетить врача-терапевта, чтобы открыть больничный лист. Однако для этого людям приходится сидеть в очередях. Чтобы очереди "рассосались", Смольный продлил работу поликлиник до 20:00.

На деле это усилит нагрузку на врачей и может лишить поликлиники персонала. Несмотря на заверения команды губернатора Александра Беглова, в городе на Неве сохраняется напряженная эпидобстановка, и ежедневно фиксируется до 20 тыс. новых случаев COVID-19.

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