В центре Петербурга обвалилась часть стены жилого здания

Проблема аварийного состояния исторических зданий продолжает оставаться актуальной для Санкт-Петербурга. При этом в администрации губернатора Александра Беглова не считают нужным уделять внимание решению этого вопроса.

6 февраля в парадной жилого дома по Лермонтовскому проспекту в Адмиралтейском районе обрушилась часть стены. На данный момент о причинах обрушения и пострадавших не сообщается.

В соцсетях опубликовано видео с места происшествия, из которого можно сделать вывод, что дом находился в аварийном состоянии и давно нуждался в капремонте.

Петербургские издания не раз писали о подобных случаях в исторических зданиях. В декабре 2021 года обрушилась нижняя часть эркера в доме Дыренкова на углу Мытнинской и 4-й Советской улиц. При обрушении пострадало два сотрудника полиции.

Проблема разрушения исторических зданий во многом связана с неэффективной деятельностью Фонда капитального ремонта (ФКР) и Жилищного комитета, подотчетных Смольному. Эти структуры отвечают за надзор в сфере капитального ремонта городского жилого фонда и формируют адресную программу по сохранению исторических зданий и сооружений.

Весной прошлого года проверка Контрольно-счетной палаты выявила, что на счетах ФКР остались средства, выделенные на реконструкцию объектов культурного наследия. Также налицо была плохая организация проведения работ по капитальному ремонту исторических зданий.

По результатам проверки КСП был задержан глава Фонда капитального ремонта Денис Шабуров, а ущерб, нанесенный бюджету города, оценивается в 2,4 млрд рублей.