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Ледяной налет на улицах Петербурга стал причиной более 1000 аварий за выходные
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  • Опубликована сегодня в 14:49

Ледяной налет на улицах Петербурга стал причиной более 1000 аварий за выходные

Аварийная обстановка продолжает сохраняться на улицах Санкт-Петербурга на фоне халатной работы коммунальных служб.

По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с прошедшей пятницы по воскресение дорожные инспекторы зарегистрировали 1075 транспортных происшествий. Реальные цифры могут оказаться еще больше, ведь далеко не все обращаются за помощью правоохранительных органов в сложной ситуации.

Такой высокий показатель аварийности напрямую отражает качество уборки улиц от снега и льда теми подрядчиками, с которыми Смольный во главе с Александром Бегловым заключили контракты на предоставление услуг. Стоит отметить, что ситуация на тротуарах совсем не лучше. Пешеходы регулярно жалуются на невозможность комфортного передвижения. В результате в травмпунктах наблюдается повышенная загруженность

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