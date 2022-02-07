Петербург продолжает оставаться в числе лидеров антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19

В Петербурге эпидемиологическая обстановка остается по-прежнему неблагоприятной. Северная столица занимает второе место по числу выявленных случаев заболевания COVID-19.
Согласно данным Смольного, за минувшие сутки было выявлено 13 372 новых случая заражения.
В связи с увеличением нагрузки на поликлиники, петербуржцы продолжают жаловаться на длинные очереди в медучреждениях.
За последние 24 часа в Петербурге от COVID-19 скончалось 64 человека. В больницы поступило 606 человек. Всего на лечении в специализированных стационарах находится 8 613 человек.
Судя по тому, что в течение пары недель Петербург неоднократно ставил рекорды печальной статистики заболеваемости коронавирусом, заявления губернатора Александра Беглова о контролируемой ситуации в городе не соответствуют действительности.
Во многом такая ситуация сложилась из-за провальной прививочной кампании Смольного и слабой работы городского Комитета по здравоохранению во главе с Дмитрием Лисовцом.
Напомним, что проблема очередей в поликлиниках до сих пор не решена.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу
Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ
Попытка Александра Беглова пропиариться на тебе блокады Ленинграда вызвала гнев у жительницы Санкт-Петербурга, дочери блокадницы Любови Клейман.
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб
"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба.