В Петербурге эпидемиологическая обстановка остается по-прежнему неблагоприятной. Северная столица занимает второе место по числу выявленных случаев заболевания COVID-19.

Согласно данным Смольного, за минувшие сутки было выявлено 13 372 новых случая заражения.

В связи с увеличением нагрузки на поликлиники, петербуржцы продолжают жаловаться на длинные очереди в медучреждениях.

За последние 24 часа в Петербурге от COVID-19 скончалось 64 человека. В больницы поступило 606 человек. Всего на лечении в специализированных стационарах находится 8 613 человек.

Судя по тому, что в течение пары недель Петербург неоднократно ставил рекорды печальной статистики заболеваемости коронавирусом, заявления губернатора Александра Беглова о контролируемой ситуации в городе не соответствуют действительности.

Во многом такая ситуация сложилась из-за провальной прививочной кампании Смольного и слабой работы городского Комитета по здравоохранению во главе с Дмитрием Лисовцом.

Напомним, что проблема очередей в поликлиниках до сих пор не решена.