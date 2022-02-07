Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.02.2022 : 76,0509
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.02.2022 : 87,1163
Жители Пушкинского района продолжают ожидать приема врача в очередях после визита Беглова
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:13

Жители Пушкинского района продолжают ожидать приема врача в очередях после визита Беглова

Внезапные инспекции губернатора Петербурга Беглова не изменили ситуацию в медицинских учреждениях города, по-прежнему испытывающих повышенную нагрузку. Пациенты вынуждены по нескольку часов простаивать в очередях к врачам.

Как стало известно, вечером 3 февраля Беглов наведался в ряд медучреждений Пушкинского района, после чего пресс-служба Смольного сообщила о том, что очереди в общем отсутствуют. Однако петербуржцы в соцсетях констатировали, что это далеко не так.

Одна из заболевших женщин, обратившаяся в поликлинику № 60, пожаловалась, что сидит в очереди уже несколько часов — и это при температуре 39. Она рассказала об этом Беглову, в тот момент инспектировавшему поликлинику, на что он пожелал ей здоровья и поспешил удалиться.

Спустя несколько дней, ситуация в данной поликлинике не претерпела существенных изменений. Так, утром 7 февраля там опят выстроилась очередь. Больные стояли на улице, ожидая визита к терапевту. То есть "внеплановая" проверка губернатора была абсолютно пустой затеей.

Мир

"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти

Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.

Читать полностью
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью

Общество

Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ

Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ

Попытка Александра Беглова пропиариться на тебе блокады Ленинграда вызвала гнев у жительницы Санкт-Петербурга, дочери блокадницы Любови Клейман.

Читать полностью
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб

Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб

"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба.

Читать полностью

Новости