Жители Пушкинского района продолжают ожидать приема врача в очередях после визита Беглова

Внезапные инспекции губернатора Петербурга Беглова не изменили ситуацию в медицинских учреждениях города, по-прежнему испытывающих повышенную нагрузку. Пациенты вынуждены по нескольку часов простаивать в очередях к врачам.
Как стало известно, вечером 3 февраля Беглов наведался в ряд медучреждений Пушкинского района, после чего пресс-служба Смольного сообщила о том, что очереди в общем отсутствуют. Однако петербуржцы в соцсетях констатировали, что это далеко не так.
Одна из заболевших женщин, обратившаяся в поликлинику № 60, пожаловалась, что сидит в очереди уже несколько часов — и это при температуре 39. Она рассказала об этом Беглову, в тот момент инспектировавшему поликлинику, на что он пожелал ей здоровья и поспешил удалиться.
Спустя несколько дней, ситуация в данной поликлинике не претерпела существенных изменений. Так, утром 7 февраля там опят выстроилась очередь. Больные стояли на улице, ожидая визита к терапевту. То есть "внеплановая" проверка губернатора была абсолютно пустой затеей.
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