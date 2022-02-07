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Тема отставки Беглова из-за невысоких управленческих компетенций широко обсуждается в СМИ
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  • Опубликована сегодня в 14:00

Тема отставки Беглова из-за невысоких управленческих компетенций широко обсуждается в СМИ

Глава Петербурга Александр Беглов в рейтинг "губернаторов под ударом" занимает шестую позицию. Об этом написали авторы Telegram-канала "Незыгарь".

По мнению авторов паблика, в возникающих внутриэлитных конфликтах Петербурга чиновники Смольного и Беглов являются непосредственными участниками и основными фигурантами. Причем, виноваты в возникновении конфликтов сами чиновники.

Авторы канала в качестве примера приводят несостоявшуюся встречу президента РФ Владимира Путина и губернатора Беглова в конце января. А также активная информационная повестка в СМИ о возможной отставке губернатора.

В вину Беглову ставят отсутствие способности как управленца решать проблемы Петербурга. Именно по этой причине градоначальник может лишиться поста губернатора Петербурга, отмечает "Незыгарь".

"Скорее, Беглов сможет избежать отставки в этом году, однако его невысокие управленческие компетенции, а также активность его противников, неизменно приведут к новым управленческим кризисам и точкам напряжения. Питерская повестка вероятно останется в топе в этом году", - пишут авторы паблика.

Ранее политолог Владимир Соловейчик в комментарии Live24 рассказал, что у чиновников Смольного и Беглова напрочь отсутствует готовность кардинальным образом изменить модель управления города к лучшему.

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