Территориальная схема утилизации мусора в Петербурге признана нерабочей

В Петербурге 1 января 2022 года началась запланированная Александром Бегловым "мусорная реформа". В результате новым региональным оператором стал "Невский экологический оператор" (НЭО). Город должен был перейти на новую систему переработки твердых бытовых отходов (ТКО).

Однако Смольный не сумел подготовить реформу. Часть документации была передана оператору в "сыром" виде. Среди насущных вопросов специалисты отмечают отсутствие единой терсхемы утилизации мусора. По словам председателя региональной экологической организации "Зеленый Фронт" Сергея Виноградова, именно этот факт является основной проблемой утилизации мусора.

"Вся проблема в том, что у нас есть территориальная схема по обращению с отходами городская, и есть областная. Они вместе не сведены. Общей территориальной схемы нет", — пояснил Сергей Виноградов.

Виноградов отметил, что компания "Эко Лэнд" (подрядчик НЭО) не выполняет обязанности в полном объеме. У них есть свой полигон и две мусороперерабатывающие площадки — в Мурино и в Пениках. В ее задачи входит привоз отходов и оперативная сортировка. Одну категорию следует направлять на переработку, другую — везти дальше, на полигон. А этого не происходит.

Эколог привел пример МПБО в Янино, куда привозили мусор для переработки. На данный момент полигон закрыт, а на его территории хранится 40-60 тысяч тонн отходов.

Что касается "Эко Лэнда", который работает на севере города, то он должен везти мусор для переработки на неработающие заводы МПБО-2 и МПБО-1.

Компания "Эко Лэнд" перевозит мусор во Всеволожский район Петербурга. Ранее там заподозрили создание несанкционированной свалки. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что благодаря мусорной реформе проблема несанкционированных полигонов будет решена.