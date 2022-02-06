Собрались одни пиарщики - глава "Колясочников Петербурга" раскритиковала Смольный за снегоуборку

Системные проблемы с уборкой снега и наледи на улицах Петербурга по-прежнему вызывают массу негодования со стороны горожан. В стороне не осталась и руководитель движения "Колясочники Петербурга" Светлана Быстрова. По ее словам, город выделяет миллиарды рублей на уборку снега, однако качество работы оставляет желать лучшего. Быстрова подчеркнула, что губернатор Александр Беглов просто не желает решать эти проблемы.

Проблема с расчисткой улиц Петербурга стала постоянной с начала зимнего сезона. Комментируя сложившуюся критическую ситуацию в городе, руководитель движения "Колясочники Петербург" Светлана Быстрова поделилась с журналистами наблюдениями, как пиар-менеджеры Беглова создают ему имидж.

"Он приходил на должность в такое же сложное время. Я не знаю, кто из его окружения, которое создает ему имидж, посоветовал ему выйти в новой жилетке и с лопатой убирать. Это же не советское время, это не проходит. За каждую работу у нас платят деньги, а если платят деньги, будьте добры сделать ее качественно. А у нас получается, посмотрите какие миллиарды, столько выделено, по осени закупили технику, показали ее на Дворцовой площади. Это что? Это обманка!" — заявила Быстрова.

В интервью Быстрова отметила, что аппарат Беглова не в состоянии устранить кризис в жилищно-коммунальной сфере, потому что и сам губернатор, и его окружение в Смольном — скорее пиарщики, а не управленцы. Коммунальные проблемы — не их профиль. Быстрова резюмировала, что Александр Беглов, может, и имеет какие-то хорошие качества, но губернатор он никакой.

Ранее корреспонденты различных СМИ отмечали, что все пиар-решения со стороны аппарата Александра Беглова лишь ухудшают его положение, вызывая лишь насмешки над главой Северной столицы.