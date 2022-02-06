Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.02.2022 : 76,0509
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.02.2022 : 87,1163
Общественники пожаловались на огромные очереди в поликлиниках Петербурга
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:23

Общественники пожаловались на огромные очереди в поликлиниках Петербурга

Комздрав Петербурга по привычке в упор не видит очереди в поликлиниках, уходящие далеко во дворы. На это обратили внимание активисты оппозиционного общественно-политического движения "Маяк".

Система здравоохранения Северной столицы не справляется с возросшим количеством больных, заявили общественники.

"Ситуация усугубляется и тем, что для получения больничного нужно сделать ПЦР-тест, а врача на дом вызвать во многих случаях просто нереально: до службы "112", например, вообще не дозвониться", — пишут авторы ТГ-канала "Маяка".

По словам общественников, пришедшим на прием к врачу зараженным жителям города приходится часами стоять в очередях. Но это почему-то не замечают члены комитета по здравоохранению Петербурга.

В жалобе активистов "Маяка" речь идет конкретно о поликлинике №106. Но в скором времени будут подготовлены жалобы об очередях в других медучреждениях.

"Будем надеяться, что соответствующие органы примут меры так же быстро, как обычно принимают оппозиционных активистов", — написала руководитель "Маяка" Дарья Хейкинен на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее фотографии очередей, растянувшихся во дворы, появлялись в СМИ.

Мир

"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти

Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.

Читать полностью
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью

Общество

Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ

Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ

Попытка Александра Беглова пропиариться на тебе блокады Ленинграда вызвала гнев у жительницы Санкт-Петербурга, дочери блокадницы Любови Клейман.

Читать полностью
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб

Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб

"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба.

Читать полностью

Новости