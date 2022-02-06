Общественники пожаловались на огромные очереди в поликлиниках Петербурга

Комздрав Петербурга по привычке в упор не видит очереди в поликлиниках, уходящие далеко во дворы. На это обратили внимание активисты оппозиционного общественно-политического движения "Маяк".

Система здравоохранения Северной столицы не справляется с возросшим количеством больных, заявили общественники.

"Ситуация усугубляется и тем, что для получения больничного нужно сделать ПЦР-тест, а врача на дом вызвать во многих случаях просто нереально: до службы "112", например, вообще не дозвониться", — пишут авторы ТГ-канала "Маяка".

По словам общественников, пришедшим на прием к врачу зараженным жителям города приходится часами стоять в очередях. Но это почему-то не замечают члены комитета по здравоохранению Петербурга.

В жалобе активистов "Маяка" речь идет конкретно о поликлинике №106. Но в скором времени будут подготовлены жалобы об очередях в других медучреждениях.

"Будем надеяться, что соответствующие органы примут меры так же быстро, как обычно принимают оппозиционных активистов", — написала руководитель "Маяка" Дарья Хейкинен на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее фотографии очередей, растянувшихся во дворы, появлялись в СМИ.